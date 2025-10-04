Башарати: Сионистский режим больше не сможет легко атаковать нашу страну

Али-Мохаммад Башарати, бывший министр внутренних дел, касаясь недавних событий, сказал: С мученической смертью Шахида Насраллы, враг пытался ослабить движение сопротивления, но в конечном итоге это действие не принесло им никаких результатов.

Заявив, что планы врага против Исламской революции имеют предысторию, он добавил: Мунафики́н (Организация моджахедов иранского народа) также следовали такому же плану в первые годы революции, взорвав офис Партии Исламской Республики и убив Аятоллу доктора Бехешти и 70 других человек.

Башарати заявил: В недавнем инциденте Израиль впервые попробовал горький вкус поражения. Многие из собранных ими в регионе разведывательных документов и оборудования были уничтожены, и даже пять их ракет и уникальные документы были также уничтожены. Это поражение показало, что за действиями сионистского режима стоит империалистическое мышление Америки и глобальное высокомерие (истекбар).

Бывший министр внутренних дел продолжил: Мы не наивны и прекрасно знаем, откуда враг получил удар. Их психологическая война может продолжаться, но реальность такова, что главной опорой этой страны является Всевышний Аллах, и Он не оставит нас одних.

Ссылаясь на прошлый опыт, Башарати подчеркнул: Сионистский режим больше не сможет легко атаковать нашу страну. Основываясь на политических признаках, я говорю, что на этот раз они не вступят в войну, в которой победа для них невозможна.

Он напомнил: В Шестидневной войне арабские страны потерпели поражение в течение нескольких часов, но в этом инциденте сопротивление продолжалось двенадцать дней, и в конечном итоге Израиль в панике запросил прекращение огня.