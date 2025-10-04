Генерал-майор Мусави: ФАРАДЖА (FARAJA) является символом власти и компетентности в защите национальной безопасности

Как сообщает информационное агентство «Лабна» (Labna), в этом послании, адресованном бригадному генералу Па́сдару Ахмадрез́а Рада́ну, Главнокомандующему полицией, генерал-майор Сейед Абдул-Рахим Мусави, почтив память доблестных мучеников ФАРАДЖА и выразив дань уважения их семьям, назвал интеллектуальные действия этих сил на различных оперативных аренах выдающимися.

В другой части своего послания он заявил: ФАРАДЖА, используя мягкую власть и интеллектуальную силу, не только помогла в народном обеспечении безопасности и повышении социального капитала исламской системы, но и сыграла незаменимую роль в укреплении чувства безопасности и общественного доверия.

Полный текст сообщения выглядит следующим образом:

Уважаемый брат Бригадный Генерал Па́сдар Ахмадрез́а Рада́н Почтенный Главнокомандующий полицией Исламской Республики Иран

Я поздравляю Вас, командиров, руководителей, преданных сотрудников и терпеливые и самоотверженные семьи этого мощного и народного командования с наступлением Недели Командования полиции, которая напоминает о самоотверженности и героизме храброй, доблестной и революционной полиции страны.

Сегодня ФАРАДЖА является воплощением общественно-ориентированной, народной полиции и соответствует уровню Исламской Революции, которая, используя мягкую власть и интеллектуальную силу, не только помогла в народном обеспечении безопасности и повышении социального капитала исламской системы, но и сыграла незаменимую роль в укреплении чувства безопасности и общественного доверия.

Интеллектуальные и авторитетные действия этих стратегических сил на оперативных аренах, начиная с 12-дневной Священной Обороны против комбинированной и навязанной войны сионистского режима и его высокомерных сторонников и спутников, особенно подстрекателя войны Америки, до выявления и ареста наемников и агентов проникновения и иностранного шпионажа, интеллектуального предотвращения преступлений и борьбы с социальными аномалиями и коррупцией, борьбы с контрабандой товаров и наркотиков, обеспечения безопасности границ и борьбы с нарушителями общественного порядка, являются символом растущей компетентности этого учреждения в защите национальной безопасности и поддержании порядка и спокойствия в обществе.

Одной из сильных сторон ФАРАДЖА является стратегическое синергия и взаимодействие с другими вооруженными силами и органами безопасности и разведки, что повысило сдерживающий потенциал и национальную мощь Исламской Республики Иран и превратило устойчивую безопасность в реализованное требование для дорогого народа страны.

Почитая память и имена доблестных мучеников Командования полиции и выражая дань уважения их почтенным семьям, я прошу у Всевышнего Бога для Вас и всех преданных сотрудников ФАРАДЖА непрерывного успеха на пути реализации целей Второго Шага и пути построения цивилизации Революции, углубления мягкой власти и повышения социальной устойчивости, под вниманием Его Светлости Вали-Асра (да ускорит Аллах его явление) и мудрым руководством Верховного Лидера и Главнокомандующего всеми силами Его Светлости Имама Хаменеи (пусть продлится его тень).

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Генерал-майор Сейед Абдул-Рахим Мусави Мехр 1404