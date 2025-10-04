Причина враждебности Америки - закрытие доступа к иранским резервам . Размышления имама Хомейни

Имам Хомейни (да будет доволен им Аллах), великий основатель Исламской Республики Иран, сказал в одном из своих выступлений перед сотрудниками Центрального страхового управления Ирана: «Весь этот беспорядок, который устроила Америка, и этот шум, который этот великий дьявол поднимает и собирает вокруг себя дьяволов, — всё это потому, что укоротили руки к нашим резервам, его интересам здесь. И он боится, что это закрытие доступа будет продолжаться до конца, и именно поэтому он строит козни».

В этой связи имам Хомейни (да будет доволен им Аллах) отметил в интервью журналу Time: «Мы хотим показать всему миру, что даже превосходящие силы можно победить силой веры. Мы будем противостоять правительству США всеми силами и не боимся никакой силы».

Тем временем великий основатель Исламской Республики Иран сказал в одном из своих посланий семьям павших: "Эй, угнетённые люди мира! Кем бы вы ни были, опомнитесь и не бойтесь шума и суеты Америки и других безмозглых диктаторов, сжимайте мир вокруг них и отбирайте у них ваши права сжатым кулаком. И вы, мусульмане! К какому бы племени и мазхабу вы ни принадлежали, отбросьте внутреннюю вражду и подчинитесь повелению Священного Корана и Всемогущего Аллаха: «И держитесь крепко за вервь Аллаха все вы и не разделяйтесь». Всевышний Аллах возвеличил Себя, Своего великого Посланника и верующих. Восстаньте против деспотичных правительств, которые отдали ваше существование во власть врагов ислама, и спасите свои страны от рук этих подлых предателей; ибо Аллах с вами".

Имам Хомейни (да будет доволен им Аллах) также отметил в другом послании мусульманам мира и паломникам Священного Дома Божьего: «Мы начали нашу тяжелую и беспощадную борьбу с Америкой и надеемся, что наши дети, освободившись от ига угнетателей, поднимут знамя единобожия в мире. Мы уверены, что если мы продолжим исполнять свой долг – бороться с преступной Америкой, наши дети вкусят нектар победы».

Великий основатель Исламской Республики Иран в другом выступлении перед членами иранской делегации на Межпарламентской конференции сказал: «Можем ли мы стать слугами и пленниками Америки и неверных правительств? Наша нация никогда не будет обременена этим позором и не смирится с этим унижением. Иранский народ выступил против Америки и, с надеждой на Бога, победит».