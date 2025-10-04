Лариджани: Запад не хочет вести реальные переговоры . «Хезболла» — глубоко укоренившееся движение

Али Лариджани заявил: "Запад и Израиль считают, что экономическое давление на Иран может привести к социальным кризисам, и в этом случае им будет легче отплатить Ирану".

Лариджани заявил, что Запад стремится оказать давление на Иран, и добавил: «Когда американская сторона прямо заявляет, что дальность ваших ракет должна быть менее 500 километров, это показывает, что она не хочет вести реальные переговоры». Говоря о невыполнении западными сторонами положений СВПД, он добавил: «Это соглашение сначала нарушили США, а затем европейцы, а теперь они обвиняют в его нарушении Иран».

«Хезболла» — это глубоко укоренившееся движение.

Лариджани продолжил: "Нельзя отрицать, что «Хезболла» пострадала. Но есть один момент, о котором, я думаю, враг думает больше, чем мы: эта тенденция глубоко укоренилась, потому что за ней стоит идеологическая идея, и она следует путём борьбы. Когда на это течение оказывается давление, его возможности раскрываются шире, и интеллектуальное течение, методом которого является борьба, таким образом не разрушается".

Он сказал: "Похоже, Америка, Израиль и Запад в целом пришли к выводу, что у них мало времени, чтобы изменить геополитику региона, и они не забывают о важных особенностях геополитики в нынешней ситуации, когда сопротивление является эффективным трендом. Их цель — фактически подавить сопротивление в различных странах и установить израильское господство. Однако следует отметить, что израильское господство имеет ограничения. Для признания доминирования обычно требуется интеллектуальная, экономическая или технологическая гегемония, но ни один из этих факторов не проявляется в Израиле в значительной степени".