  1. Home
  2. Russian

Кремль: действия «евротройки» против Ирана — большая ошибка

4 октября 2025 - 21:22
News ID: 1734862
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Кремль: действия «евротройки» против Ирана — большая ошибка

— Пресс-секретарь Администрации президента России (Кремль) отреагировал на действия «евротройки» против Ирана.

Дмитрий Песков, представитель Администрации президента России (Кремль), назвал действия «евротройки» (Британия, Франция и Германия) в Совете Безопасности ООН по активации механизма «снапбэк» большой ошибкой со стороны этих стран.

 Песков, отвечая на вопрос корреспондента ИА IRNA о том, воспользуется ли Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН своими полномочиями для предотвращения незаконных действий Запада против Ирана, заявил: «Россия ранее использовала все свои возможности в международных организациях для поддержки Ирана, как своего партнера».

Your Comment

You are replying to: .
captcha