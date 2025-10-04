Кремль: действия «евротройки» против Ирана — большая ошибка

Дмитрий Песков, представитель Администрации президента России (Кремль), назвал действия «евротройки» (Британия, Франция и Германия) в Совете Безопасности ООН по активации механизма «снапбэк» большой ошибкой со стороны этих стран.

Песков, отвечая на вопрос корреспондента ИА IRNA о том, воспользуется ли Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН своими полномочиями для предотвращения незаконных действий Запада против Ирана, заявил: «Россия ранее использовала все свои возможности в международных организациях для поддержки Ирана, как своего партнера».