Палестинский центр по делам пропавших без вести и насильно исчезнувших в Газе:

4 октября 2025 - 21:17
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Местные органы в секторе Газа не в состоянии справиться с десятками тысяч тонн обломков

- Мы призываем международное сообщество к срочным действиям для ввода технических групп и специализированного оборудования, чтобы помочь в извлечении тел тысяч мучеников из-под завалов зданий, разрушенных «Израилем» в секторе Газа.

- Местные органы в секторе Газа не в состоянии справиться с десятками тысяч тонн обломков, оставшихся после непрекращающихся израильских авиаударов в течение целого года.

- По оценкам, от восьми до девяти тысяч палестинцев все еще числятся пропавшими без вести, и считается, что большинство из них — тела, удерживаемые под завалами или в районах израильских военных позиций на севере, в центре и на юге сектора.

