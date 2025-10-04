Число участников шествия в поддержку Палестины в Риме достигло миллиона

. Участники многотысячного шествия в поддержку Палестины, прошедшие по улицам центрального Рима, достигли площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, где проводят митинг Организаторы манифестации, обращающиеся к толпе через громкоговоритель у статуи Франциска Ассизского, говорят о миллионе участников митинга.

Монумент святому покровителю Италии полностью занят манифестантами с палестинскими флагами. Вышедшие на площадь активисты скандируют лозунги в поддержку сопротивления палестинского народа и за отставку правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони. ведущие манифестации призывают к "новой интифаде" и "прекращению геноцида" в секторе Газа.

Автомобильное движение в прилегающих к площади кварталах полностью парализовано. Все проезжие части заняты пешеходами из числа манифестантов, туристов и обычных горожан. Четыре станции римского метрополитена, откуда до места проведения манифестации можно добраться пешком, закрыты, автобусные маршруты пущены в объезд. В небе над площадью барражирует вертолет.

Колонна демонстрантов ранее в субботу направилась от площади с античной пирамидой Цестия к Колизею и площади Сан-Джованни-ин-Латерано. Шествие растянулось на несколько километров.