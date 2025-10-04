  1. Home
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина

4 октября 2025 - 21:00
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Евросоюзу (ЕС) следует прислушаться к заявлениям президента России Владимира Путина, сделанным в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай». Об этом 3 октября заявила газета DikGazete.

«Послания Путина с «Валдая» адресованы и народам Европы. Итак, о европеец, открой глаза свои сейчас. <...> Европейцы должны прислушаться к словам и предупреждениям Путина», — указано в публикации.

Издание подчеркивает, что Путин указал на экономические проблемы Европы, вызванные кризисом, и ответственность европейских лидеров за ухудшающееся положение на континенте. DikGazete также выделяет слова президента РФ о том, что Европа «постепенно угасает» и теряет свою ценность.

В рамках пленарной сессии XХII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин выразил мнение, что Евросоюз является мощным, но затухающим центром. Глава государства уточнил, что «затухание» ЕС происходит в результате исчезания фундаментальных вещей, «связанных с европейской идентичностью». По мнению Путина, если «размывание этих ценностных ориентиров и фундамента» будет продолжаться, то ЕС «так и будет постепенно скукоживаться и затухать».

