  1. Home
  2. Новости Европы

Позор Макрона: задержанный с воплями на весь мир «русский танкер» пришлось отпустить

4 октября 2025 - 20:52
News ID: 1734857
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Позор Макрона: задержанный с воплями на весь мир «русский танкер» пришлось отпустить

Эксперт по морскому праву Кулистикова: санкции против флота России незаконны

Европейские власти в очередной раз доказали, что их воинственная риторика сильно расходится с действиями. Не успел президент Франции Эммануэль Макрон похвастаться задержанием танкера Boracay из «теневого флота России» и объявить о неких очень серьезных нарушениях на борту, а западная пресса - заподозрить танкер с запуске дронов в Данию, как пришло сообщение: Boracay пришлось отпустить. Он продолжает свой путь.

В его трюмах не оказалось подозрительных — да и вообще никаких — беспилотников. Не удалось придраться и к нефтяному грузу. И даже к документам и уровню подготовки экипажа.

Агентство AFP сообщило: капитана танкера и его помощника отпустили на свободу. Перед этим, правда, им вручили повестку в суд Бреста на 26 февраля. Там будут рассматривать дело об их неподчинении требованиям французских властей (очевидно, моряки просто вспылили от галльской наглости, когда к танкеру «прицепился» военный корабль, а потом на палубу высадились спецназовцы в черных масках).

Your Comment

You are replying to: .
captcha