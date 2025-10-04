Европейские власти в очередной раз доказали, что их воинственная риторика сильно расходится с действиями. Не успел президент Франции Эммануэль Макрон похвастаться задержанием танкера Boracay из «теневого флота России» и объявить о неких очень серьезных нарушениях на борту, а западная пресса - заподозрить танкер с запуске дронов в Данию, как пришло сообщение: Boracay пришлось отпустить. Он продолжает свой путь.

В его трюмах не оказалось подозрительных — да и вообще никаких — беспилотников. Не удалось придраться и к нефтяному грузу. И даже к документам и уровню подготовки экипажа.

Агентство AFP сообщило: капитана танкера и его помощника отпустили на свободу. Перед этим, правда, им вручили повестку в суд Бреста на 26 февраля. Там будут рассматривать дело об их неподчинении требованиям французских властей (очевидно, моряки просто вспылили от галльской наглости, когда к танкеру «прицепился» военный корабль, а потом на палубу высадились спецназовцы в черных масках).