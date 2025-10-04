В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента

Ограждения у входа в резиденцию появились после того, как стало известно о намерениях митингующих перебраться с площади Свободы к зданию резиденции. Когда они ворвались во двор, спецназ применил перцовый спрей.

Оппозиция не раз грозила устроить «мирную революцию» в день выборов. Представители правящей «Грузинской мечты» обещали обеспечить порядок. Партия была уверена в полной победе во всех 64 муниципалитетах.

В ходе выборов должны быть избраны мэры пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний.

В выборах участвуют 12 политических партий, часть оппозиции бойкотирует процесс. Пост мэра Тбилиси оспаривают девять кандидатов, среди них и действующий глава города от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине. Между тем в середине дня стало известно, что сотни машин движутся к Тбилиси для участия в митинге.