Пентагон сокращает войска в Ираке, сосредотачиваясь на Сирии

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — высокопоставленный представитель службы безопасности Министерства обороны США объявил в среду, что в соответствии с прошлогодним соглашением с правительством Ирака, Соединенные Штаты полностью передали ответственность за обеспечение безопасности страны правительству в Багдаде.

Этот чиновник, чье имя не разглашается, заявил в интервью американской газете "The Hill": «Американские силы начали передачу ответственности за противодействие угрозам безопасности от своих собственных сил официальным иракским силам».

Он добавил, что эти миссии поручаются иракским силам, которые находились под военной подготовкой США более десяти лет.

По сообщению газеты, военный фокус США сместился с обеспечения безопасности Ирака на усиление присутствия в Сирии для противодействия террористическим угрозам. Также часть сил, переброшенных из Ирака в Эрбиль, планируется в будущем отправить на территорию Сирии.

Следует отметить, что Министерство обороны США рано утром сегодня, за несколько часов до начала закрытия федерального правительства, объявило в заявлении о своем решении сократить военное присутствие в Ираке и охарактеризовало этот шаг как часть "переходного этапа".