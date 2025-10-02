Председатель Исполнительного совета «Хезболлы»: Сопротивление не допустит возвращения Ливана к эпохе слабости

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — Шейх Али Даамуш, председатель Исполнительного совета «Хезболлы», в своем выступлении на церемонии, организованной женскими делегациями «Хезболлы» в комплексе Сейед аш-Шухада в Южном пригороде Бейрута (Дахия), подчеркнул: «Сопротивление будет продолжать свой путь с волей и силой, верит в Божественную победу и уверено в правильности своего выбора».

Он, указывая на жизненно важную роль Сопротивления в защите Ливана, подчеркнул: «Оружие Сопротивления является неотъемлемой частью сохранения существования страны и ни при каких обстоятельствах не будет сдано».

Даамуш также предостерег от совместных усилий Америки и сионистского режима по превращению ливанской армии в инструмент противостояния Сопротивлению и призвал сорвать эти планы.

Он, заявив, что Сопротивление, несмотря на многочисленные жертвы, продолжает восстанавливаться, укрепляться и повышать свою готовность, подчеркнул, что убийство командиров не только не ослабит волю Сопротивления, но и усилит решимость и стойкость его сторонников.