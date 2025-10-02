«Хезболла»: Разоружение нас — это лишение нас нашей души

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — Хасан Иззэддин Али, член фракции «Верность Сопротивлению» в Ливане, заявил на церемонии в городе Тир: «Америка сегодня хочет доминировать над миром и заставить народы выбирать между двумя вариантами: либо война, либо капитуляция и разграбление их ресурсов, поэтому она использует логику силы».

Он добавил: «Сегодня, наблюдая за сценами в Палестине и Газе, мы видим себя перед законом джунглей, за которым стоят Америка и сионистский режим, поэтому мы не можем сдаться врагу или поднять белый флаг».

Член фракции «Верность Сопротивлению» продолжил: «Разоружение нас — это лишение нас нашей души, а душу может лишить только Тот, Кто ее сотворил, то есть Всевышний Аллах. Мы не поднимем флаг капитуляции и не позволим, чтобы эта страна, политая кровью мучеников, стала протекторатом США или превратилась в израильское поселение».

Иззэддин подчеркнул: «Те, кто злословит против «Хезболлы», их целью является раздробление Ливана и препятствование его прогрессу».

Он назвал приоритетами «Хезболлы» прекращение израильской агрессии против Ливана, освобождение ливанских пленных, вывод сионистского врага из оккупированных районов страны и начало реконструкции.