Рейд Израиля на конвой «Ас-Сумуд»: более 40 судов задержаны

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — в четверг армия сионистского режима взяла под контроль более 40 кораблей и лодок, участвующих во всемирной кампании конвоя «Ас-Сумуд».

Сотни активистов этого конвоя были доставлены в порт Ашдод для начала процедуры их депортации с оккупированных территорий.

Также сообщается, что четыре лодки из этого конвоя были остановлены в море из-за технических проблем.

Армия Израиля начала широкомасштабную операцию в водах вокруг Газы, чтобы предотвратить приближение любых лодок к побережью этого района.

Тем временем организаторы конвоя «Ас-Сумуд» объявили, что судно "Микино", одно из судов этой международной кампании, в четверг на рассвете сумело преодолеть израильские морские преграды и войти в территориальные воды Палестины. Навигационные данные этого судна показывают, что оно находится в 9 морских милях от побережья Газы.

Юсеф Аджса, заместитель председателя Международного комитета по прорыву блокады Газы, заявил, что израильские силы на данный момент задержали около 20 кораблей из общего числа 45.

Он добавил, что Израиль сосредоточился на задержании крупных и командных судов, чтобы нарушить маршрут конвоя, но остальные корабли продолжают движение.

Аджса призвал правительства и международные организации вмешаться для обеспечения безопасности задержанных активистов и потребовал их немедленного и безоговорочного освобождения.

Стоит отметить, что военно-морской флот Израиля вечером в среду атаковал конвой «Ас-Сумуд» в международных водах и вынудил его двигаться в сторону порта Ашдод. На данный момент 13 кораблей из этого конвоя задержаны, а десятки активистов, находившихся на них, арестованы.

Министерство иностранных дел Израиля также объявило, что активисты конвоя находятся в процессе перевода в Израиль, и начнется процедура их депортации в Европу.

Конвой «Ас-Сумуд», который начал свое движение из Испании в конце августа, состоит из 45 кораблей, перевозящих сотни активистов из более чем 40 стран мира.