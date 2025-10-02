Осуждение нападения сионистского режима на морской конвой «Ас-Сумуд»

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) - АБНА, представитель МИД Ирана решительно осудил очередное нападение сионистского режима на морской конвой «Ас-Сумуд» (Стойкость) и арест сторонников угнетенного народа Газы.

Исмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел, высоко оценив гуманитарную деятельность активистов и народных групп из разных стран в поддержку угнетенного народа Палестины и их усилия по прорыву несправедливой блокады сектора Газа, назвал нападение сионистского режима на этот конвой явным нарушением международных правил и террористическим актом.

Представитель МИД, также указывая на продолжающиеся этнические чистки и убийства невинных людей в Газе, вновь подчеркнул правовую, моральную и человеческую ответственность всех правительств за прекращение геноцида палестинцев, привлечение и предание суду преступников, и призвал международное сообщество к срочным действиям в этом отношении.