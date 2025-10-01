: ХАМАС настаивает на внесении корректировок в план Трампа по Газе

/. Палестинское движение ХАМАС настаивает на внесении ряда корректировок в план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в организации.

По словам собеседника канала, ХАМАС считает себя «вправе внести поправки в план Трампа», в связи с чем представители движения «обратились к посредникам с просьбой прояснить некоторые положения» документа. В частности, согласно источнику, движение намерено добиваться сохранения за ним «законного права на самооборону» и использование оружия в оборонительных целях. Кроме того, ХАМАС требует гарантий, что Израиль не возобновит военные действия, а также выступает категорически против любого внешнего управления в Газе.

Ранее представитель ХАМАС, которого процитировал иорданский новостной портал Roya News, проинформировал о том, что палестинское движение, вероятно, не сможет согласиться с планом Трампа, так как не приемлет как минимум два пункта из предложений американского лидера — о разоружении военизированных формирований ХАМАС и о размещении иностранных войск на территории палестинского анклава.

Белый дом обнародовал 29 сентября «всеобъемлющий план» президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Американское правительство утверждает, что эта инициатива не направлена на аннексию или оккупацию Газы Израилем и принудительное переселение жителей анклава. Кроме того, в плане прямо провозглашается, что ХАМАС не вернется к власти в секторе Газа.

Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября заявил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.