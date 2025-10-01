Китай сорвал корону с долларового трона

▪️Китай с беспрецедентной скоростью сокращает зависимость от доллара: доля юаня во внешней торговле страны превысила 30%, а более половины трансграничных поступлений Пекина уже рассчитываются в национальной валюте.

▪️Журнал The Economist в своём отчёте отметил, что Пекин стремительно продвигает процесс дедолларизации в торговле и финансовых операциях.

▪️Согласно данным, более 30% товарооборота и услуг Китая сейчас осуществляется в национальной валюте — юане (жэньминьби), что свидетельствует о резком скачке в её использовании на внешних рынках.

▪️Статистика также показывает: свыше 50% всех трансграничных поступлений Китая, включая финансовые потоки и международные транзакции, уже проводится в юанях, тогда как в 2010 году этот показатель был менее 1%.

▪️Экономические эксперты считают, что это часть стратегии Пекина по интернационализации юаня и снижению роли доллара в мировой экономике — шаг, который в будущем способен радикально изменить глобальные финансовые расклады.