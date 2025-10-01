Трамп сковал США шатдауном: Миллионы американцев будут страдать из-за интересов президента

Федеральное правительство США официально приостановило работу в полночь в среду (7:00 мск). Причина – отсутствие финансирования. Случилось это после того, как республиканцы и демократы не смогли договориться в конгрессе по статьям расходов.Государственные функции - от кредитования малого бизнеса до управления национальными парками и профессиональной подготовки ветеранов - будут приостановлены до тех пор, пока законодатели не одобрят выделение дополнительных средств.

С одной стороны, американцам не привыкать. Это уже четвертый шатдаун в США только за время правления Трампа. С другой стороны, противоречия накаляются, и не случайно эксперты все чаще рассуждают о возможности начала в стране новой гражданской войны.

Сегодня около миллиона чиновников все же вышли на работу. Административно-бюджетное управление Белого дома разработало план действий на случай шатдауна: госслужащим предписано явиться на свои рабочие места и «организовано принять меры». Бесплатно. Ну ладно один день, а что потом? Никто не знает, насколько затянется неоплачиваемый отпуск.

Накануне республиканцы и демократы в очередной раз пошли стенка на стенку. Обе партии предложили свои законопроекты о временных расходах, которые, по мнению их разработчиков, позволили бы избежать остановки работы правительства. Однако республиканцы выступили против предложений демократов. И наоборот: демократы прокатили проект республиканцев.

В Bloomberg уверены, что администрация Трампа воспользуется шатдауном для проведения массовых увольнений федеральных служащих: «Этот шаг может усугубить экономический кризис в стране». Агентство напоминает, что экономика США не восстановила 3 из 11 миллиардов долларов убытков от сокращения производства во время частичной приостановки работы правительства в 2018–2019 годах. Тот шатдаун длился пять недель и стал самым продолжительным в истории США.

Не исключено, что теперь будет поставлен новый американский антирекорд. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает, что этот шатдаун тоже продлится долгие недели: «Тем самым демократы хотят сказать: Мы ненавидим Трампа так сильно, что готовы рискнуть правительством».