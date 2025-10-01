Российские военные уничтожили 20 украинских фур, перевозивших БПЛА "Лютый"

Российские войска нанесли удар ракетным комплексом "Искандер-М" по месту подготовки к запуску украинских БПЛА в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова. Об этом сообщили в Минобороны России и показали видео удара.

В ведомстве уточнили, что в результате удара были уничтожены 20 фур с сотней дальних украинских дронов "Лютый".

Кроме того, были ликвидированы до 60 украинских военных, в их числе операторы и техники БПЛА, а также водители грузовиков.

Там отметили, что российские военные продолжили удары по перевозившим дроны ВСУ фурам, когда те следовали по автотрассе. Так, в результате удара дронами "Герань-2" загорелись пять грузовых автомобилей с БПЛА.

Дрон-камикадзе Ан-196 "Лютый" является репликой турецкого БПЛА "Байрактар".

По данным из открытых источников, длина украинского дрона составляет 3,9 метра, размах крыльев - семь метров, дальность полета - до тысячи километров. При этом БПЛА способен нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников этого типа.