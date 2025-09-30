Генерал Сафави: 16 израильских пилотов погибли в результате иранских ракетных атак

Генерал-майор Сейед Сафави в понедельник, говоря о недавней 12-дневной войне между сионистским режимом и Ираном, дополнил: «Америка и Израиль потерпели неудачу в этой войне, так же как они не смогли достичь своих целей в навязанной им войне». По словам Сафави, в ходе этой войны Иран выпустил более 500 ракет по оккупированным территориям, что нанесло значительный ущерб израильским объектам в Хайфе и других районах. Генерал Сафави добавил: «По меньшей мере 16 израильских пилотов погибли в результате ракетных ударов по учебному центру пилотов сионистского режима, однако оккупационный режим препятствует публикации подробностей о разрушениях и потерях, понесенных в ходе 12-дневной войны».