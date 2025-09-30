Президент Польши отказался бросать снюс: Зависимость европейских лидеров становится открытой

Президент Польши Кароль Навроцкий отказался бросать снюс (особо опасная для здоровья версия влажного табака - прим. ред.), несмотря на пристальное внимание к его зависимости со стороны СМИ. В последний раз Навроцкий употребил снюс прямо на заседании Генассамблеи ООН, что взбудоражило как западную, так и мировую прессу. Однако польский лидер проблемы в этом не видит.

«Забавно, что они (снюсы - прим. ред.) вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд», - заявил Навроцкий радиостанции Zet.

При этом Навроцкий отказался даже пытаться избавляться от своей зависимости, заявив лишь, что «когда-нибудь» может и бросит снюс. На все вопросы польский президент, как и подобает зависимому человеку, отвечал с ярким акцентом отрицания и переводил внимание на сигареты и их употребление другими людьми.