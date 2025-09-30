  1. Home
Украина готовит диверсии в Европе, чтобы втянуть НАТО в конфликт: У России есть ответ для безумных провокаторов

30 сентября 2025 - 21:25
News ID: 1733422
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла сценарий очередной провокации, которую готовит Украина

Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла сценарий очередной провокации, которую готовит Украина. По ее данным, ГУР - Главное управление украинской армейской разведки и СБУ планируют забросить на территорию Польши диверсионную группу из якобы «российских и белорусских спецназовцев». На самом же деле в нее должны войти предатели из запрещенных в России пронацистских организаций «Легиона «Свобода России»* и полка имени Калиновского*, которые воюют сегодня на стороне ВСУ. Ну, как воюют — все больше совершают террористические набеги на наше пограничье. Записывают это на видео и демонстрируют как великую перемогу.

По данным СВР, поляки должны эту группу показательно выявить и беспримерно нейтрализовать. Чтобы потом задержанные «русские диверсанты» под камеры признались в коварных планах Москвы и Минска дестабилизировать Польшу. Тем самым, Киев рассчитывает заручиться еще большей поддержкой Запада и, в идеале, напрямую столкнуть лбами Россию и страны НАТО.

Сценарий провокации разработан ГУР Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет включать в себя имитацию атаки на граждан Польши и ее объекты критической инфраструктуры, дабы усилить информационный эффект.

