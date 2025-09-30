Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла сценарий очередной провокации, которую готовит Украина. По ее данным, ГУР - Главное управление украинской армейской разведки и СБУ планируют забросить на территорию Польши диверсионную группу из якобы «российских и белорусских спецназовцев». На самом же деле в нее должны войти предатели из запрещенных в России пронацистских организаций «Легиона «Свобода России»* и полка имени Калиновского*, которые воюют сегодня на стороне ВСУ. Ну, как воюют — все больше совершают террористические набеги на наше пограничье. Записывают это на видео и демонстрируют как великую перемогу.

По данным СВР, поляки должны эту группу показательно выявить и беспримерно нейтрализовать. Чтобы потом задержанные «русские диверсанты» под камеры признались в коварных планах Москвы и Минска дестабилизировать Польшу. Тем самым, Киев рассчитывает заручиться еще большей поддержкой Запада и, в идеале, напрямую столкнуть лбами Россию и страны НАТО.

Сценарий провокации разработан ГУР Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет включать в себя имитацию атаки на граждан Польши и ее объекты критической инфраструктуры, дабы усилить информационный эффект.