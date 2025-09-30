Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе

. Руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) приветствует усилия президента США Дональда Трампа пр прекращению огня в секторе Газа и подтверждает свое намерение работать над завершением войны, говорится в заявлении ПНА, распространенном для СМИ.

В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.

"Государство Палестина приветствует искренние и активные усилия президента Дональда Трампа по прекращению войны в Газе и выражает уверенность в его способности найти путь к миру. Оно также подчеркивает важность партнерства с США в достижении мира в регионе. И вновь подтверждает свое совместное обязательство работать с США, странами региона и партнерами над завершением войны в Газе путем комплексного соглашения", - говорится в заявлении.