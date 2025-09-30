Нелепое утверждение Трампа: Иран может присоединиться к Соглашениям Авраама!

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», президент США Трамп сделал нелепое заявление на совместной пресс-конференции с Нетаньяху, посчитав возможным присоединение Ирана к Соглашениям Авраама!

В понедельник, 29 сентября (7 Мехр), он заявил: «Кто знает, возможно, даже Иран сможет присоединиться к этому соглашению… Я действительно в это верю. Но они могут быть одним из членов».

«Соглашения Авраама» — это название так называемого мирного договора, который Трамп заключил в свой первый президентский срок между Израилем и несколькими мусульманскими странами, в рамках которого Израиль нормализовал дипломатические отношения с четырьмя арабскими странами.

На этой пресс-конференции Трамп заявил, что Биньямин Нетаньяху согласился с американским мирным планом для Газы, целью которого является прекращение войны, длящейся почти два года в этом регионе. Этот план включает прекращение огня, освобождение израильских пленных, удерживаемых ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных, поэтапный вывод израильских войск из Газы, разоружение ХАМАС и формирование переходного правительства под руководством международного органа.