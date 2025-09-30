Атака на грузовое судно под флагом Нидерландов у берегов Адена, Йемен

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», британская компания морской безопасности «Эмбри» объявила, что грузовое судно под флагом Нидерландов было атаковано в 120 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в сторону судна был выпущен неизвестный снаряд, вызвавший на нем пожар. Морские радары и местные сообщения также информировали о том, что вокруг судна виден дым.

«Эмбри» подтвердила, что в момент инцидента судно не активировало свою систему автоматической идентификации (АИС). Ранее, 23 сентября, это судно также подверглось нападению на пути в Джибути.

Судовладелец и оператор, компания «Minervafahrt», заявили в своем сообщении, что судно получило серьезные повреждения в результате взрыва неизвестной бомбы. После нападения на палубе возник пожар, и двое членов экипажа получили ранения.

В настоящее время проводится эвакуация 19 членов экипажа с использованием вертолета и при содействии судов, находящихся в этом районе.