По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», правительство Израиля официально и по телефону принесло извинения правительству Катара за ракетный удар по жилому кварталу в Дохе. Согласно сообщениям арабских СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принося извинения, пообещал, что подобные действия не повторятся в будущем.

Согласно отчетам, израильский ракетный удар был нанесен по жилому району в Дохе, что нанесло ущерб его жителям. После расследования со стороны правительства Катара, Израиль признал, что атака была «непреднамеренной» и заявил, что у них не было конкретной цели.

Канцелярия премьер-министра Израиля связалась с катарскими официальными лицами, чтобы исправить эту ситуацию, и в то же время подчеркнула, что «вопросы безопасности и разведки» могут привести к ошибкам, но будут приняты меры для предотвращения их повторения в будущем.

Реакция и последствия

Это извинение было сделано в условиях, когда региональные отношения в последние месяцы сопровождались многочисленными напряженностями и конфликтами.

Катар, как одна из влиятельных стран в политике Ближнего Востока и посредник в некоторых делах, ранее играл деликатную роль во взаимодействии сионистского режима с другими странами региона.

Некоторые аналитики считают, что этот шаг Израиля является попыткой снизить дипломатическое давление и контролировать потенциальную напряженность, которая может распространиться на другие страны региона.

В свою очередь, группы и движения сопротивления назвали это извинение признаком слабости и регионального давления и предупредили, что этот акт является попыткой отвлечь общественное мнение.