По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», Израиль столкнулся с нарастающим экономическим кризисом, который обострился из-за продолжающейся два года войны против Газы.

Согласно отчету Reuters, парламент Израиля (Кнессет) окончательно одобрил повышение предельного уровня дефицита бюджета на 2025 год до 5,2% ВВП, что превышает предыдущий показатель в 4,9%.

Это решение продиктовано необходимостью финансирования дополнительных военных расходов сионистского режима в размере 31 миллиарда шекелей (около 9,35 миллиарда долларов), из которых 29 миллиардов шекелей будут направлены непосредственно на сектор безопасности этого режима.

Как сообщает газета «Калькалист», это увеличение расходов вынудит израильское правительство сократить бюджеты министерств на 3,35% начиная со следующего года. Кроме того, около 481 миллиона шекелей (145 миллионов долларов) будет сокращено из ассигнований на религиозные школы (ешивы).

В то время как коалиционные партии Израиля разошлись во мнениях по этому поводу, 55 депутатов проголосовали за повышение предела дефицита, а 50 — против. Партия «Яхадут ха-Тора» заявила о своем несогласии, но партия «ШАС» поддержала план, заявив, что эти средства пойдут на жизненно важные нужды, такие как закупка боеприпасов и выплата заработной платы резервистам.

С другой стороны, Центральный банк Израиля на четырнадцатом заседании подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% и объявил, что не спешит менять денежно-кредитную политику, несмотря на снижение инфляции до 2,9% в августе (с 3,1% в июле). Экономика Израиля столкнулась с падением на 4% во втором квартале 2025 года, и признаки рецессии остаются очевидными.

В то же время, неопределенность в отношении бюджета сионистского режима на 2026 год и угрозы ультраправых партий выйти из коалиции делают политические перспективы этого режима еще более туманными. Аналитики полагают, что продолжение этой ситуации может привести к досрочным выборам в июне 2026 года.