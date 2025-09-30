Турция объявила о возвращении более полумиллиона сирийцев после падения режима Башара Асада

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», министр внутренних дел Турции Али Йерликая объявил, что с момента падения режима Башара Асада 8 декабря прошлого года 509 387 сирийских беженцев вернулись из Турции в свою страну.

В сообщении на платформе «Ин Сосиал» министр внутренних дел Турции написал: «Турция, как и прежде, стояла рядом со своими сирийскими братьями, и сегодня она также сопровождает их на пути добровольного возвращения».

По его словам, общее число сирийцев, которые вернулись из Турции на родину с 2016 года, достигло 1 миллиона 249 тысяч 390 человек.

Йерликая добавил: «Наша страна под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана успешно справляется с вопросами миграции и, опираясь на свой исторический опыт, гуманный подход и рациональное видение, представила собой глобальный образец».

Министр внутренних дел Турции опубликовал это сообщение вместе с видео, демонстрирующим сцены возвращения сирийцев на родину.