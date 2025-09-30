Великобритания ввела санкции против министерств нефти и энергетики Ирана / Новые санкции Лондона против 71 иранского физического и юридического лица

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», Министерство финансов Великобритании объявило о введении нового пакета санкций против Ирана. Эти санкции затрагивают 9 физических и 62 юридических лица Ирана, включая министерства нефти и энергетики.

В заявлении Министерства финансов Великобритании говорится, что 71 новое имя было добавлено в санкционный список, связанный с ядерной программой Ирана, и их активы будут заморожены. Эти лица и организации обвиняются в участии в распространении или разработке ядерного оружия в Иране, либо в деятельности, которая может привести к таким целям, включая разработку систем доставки ядерного оружия.

Среди подсанкционных лиц значатся такие имена, как Реза Агазаде, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана (1997–2009), Маджид Намджу, член Высшего совета национальной безопасности и бывший министр энергетики, и Али Акбар Салехи, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана.

Одновременно с этим, Европейский Союз также объявил о повторном введении широкомасштабных санкций против Ирана. Эти санкции были введены после возобновления санкций Организации Объединенных Наций против Тегерана; шага, предпринятого после активации механизма "триггера" (Snapback) тремя европейскими странами (Францией, Германией и Великобританией).

В дополнение к санкциям ООН, Европейский Союз ввел строгие финансовые меры, включая замораживание активов Центрального банка Ирана и запрет на сотрудничество в области ядерной деятельности и баллистических ракет.