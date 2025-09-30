Европейский Союз вновь вводит санкции против Ирана

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», Европейский Союз в этот понедельник объявил о повторном введении ряда санкций против Ирана, связанных с его ядерной деятельностью. Это решение было принято спустя день после автоматического возобновления санкций ООН против Тегерана.

Европейские санкции включают запрет на экспорт оружия, оборудования для обогащения урана и баллистических ракет. Также введены ограничения, такие как запрет на поездки, замораживание активов иранских физических и юридических лиц, а также финансовые и торговые санкции против иранской нефти, газа и нефтехимической продукции.

В этих рамках активы Центрального банка Ирана и нескольких других крупных иранских банков в Европейском Союзе были вновь заморожены, а иранским грузовым рейсам запретили въезд в аэропорты ЕС.

Этот шаг был предпринят после того, как Франция, Великобритания и Германия (Европейская тройка) применили механизм "триггера" в ядерной сделке 2015 года; механизм, который позволяет автоматически возобновлять санкции ООН. Совместные усилия России и Китая по предотвращению этого процесса в Совете Безопасности оказались безрезультатными.

Трехстороннее заявление

Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении объявили, что их главная цель – не допустить получения Ираном ядерного оружия. Эти страны обвинили Иран в неоднократном нарушении своих обязательств и заявили, что у них не было иного выбора, кроме как активировать механизм "триггера".

Тем не менее, они подчеркнули, что по-прежнему привержены дипломатии и желают возобновления переговоров. В заявлении также содержится призыв к Ирану воздержаться от эскалационных действий и соблюдать международные обязательства.

Реакция Ирана

В ответ министр иностранных дел Исламской Республики Иран, Аббас Аракчи, назвал это решение незаконным и в письме своим коллегам в ряде стран мира потребовал отвергнуть такие действия. Подчеркнув готовность Тегерана к диалогу, он заявил, что Иран будет решительно противостоять любому нарушению своих законных прав и интересов.

Президент Исламской Республики Иран, Масуд Пезешкиан, также осудил возобновление санкций ООН и заявил, что Тегеран готов противостоять любому сценарию и не будет вступать в переговоры, которые приведут к новым кризисам.