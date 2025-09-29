Лавров: нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в Газе

«Нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова. Нет оправдания планам по аннексии Западного берега реки Иордан», — сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

По словам Лаврова, Россия осудила нападение боевиков ХАМАС на жителей Израиля 7 октября 2023 года, «но жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «не позволит» Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Президент США также называл ситуацию в Газе катастрофой, с которой нужно разобраться