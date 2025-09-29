Парламентские выборы в Молдавии отличились многочисленными нарушениями и попытками воспрепятствовать голосованию "неблагонадежных", по мнению Кишинева, граждан, а также подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Чтобы удержаться у власти, нынешний режим использовал, по сути, средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов; устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

Захарова отметила, что европейские политики открыто агитировали за партию "Действие и солидарность" Майи Санду, а также буквально шантажировали молдавский народ финансовыми мерами. Сообщалось также о множестве нарушений при голосовании в западных странах. При этом во вмешательстве во внутренние дела обвиняли Москву: это выразилось в том числе в отказе в аккредитации российских наблюдателей.

"Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны", - подчеркнула дипломат.