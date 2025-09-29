Ядерная деятельность Ирана будет продолжена с большей эффективностью

В ответ на действия западной стороны ядерная деятельность страны будет продолжаться более эффективно, чем прежде. Об этом заявил в интервью корреспонденту ИРНА член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса исламского совета Хасан Кашкави.

Он назвал действия европейской тройки по активации механизма snapback незаконными и противоречащими международному праву, заявив, что они были предприняты с позиции шантажа Ирана. Кашкави подчеркнул, что Исламская Республика Иран не подчиняется силе.

Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса добавил, что в парламенте представители поднимают вопросы о том, что в ответ на действия западной стороны ядерная деятельность страны должна быть продолжена более активно, чем прежде, и что уровень сотрудничества с МАГАТЭ также должен претерпеть изменения.