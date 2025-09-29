Иран установил рекорд добычи нефти за последние семь лет

- Министр нефти Ирана Хасан Пакнежад заявил, что в стране был установлен рекорд добычи нефти за последние семь лет.

«Благодаря проведённым мерам на нефтяных месторождениях мы смогли достичь рекордного уровня добычи, начиная с 2018 года», – отметил министр.

По его словам, значительный рост обеспечили внутриместорождения буровые работы, капитальный ремонт скважин, а также ввод в эксплуатацию части мощностей месторождения Азадеган.

Министр подчеркнул, что данные шаги позволили существенно увеличить объёмы производства нефти в стране.