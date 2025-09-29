СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону

"Союзники теперь знают, что Америке нельзя доверять... любой, кто следил за политикой США в течение последнего десятилетия, от... Европы до... Китая, уже имел основания сомневаться в надежности США.", - говорится в публикации.

Как отмечает агентство, партнеры Америки становятся все более обеспокоенными и принимают альтернативные меры для обеспечения своей безопасности.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что европейские союзники США по НАТО начинают сомневаться в готовности Вашингтона защищать их от возможных угроз.