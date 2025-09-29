  1. Home
СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону

29 сентября 2025 - 20:55
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону

Союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону, передает агентство Блумберг.

"Союзники теперь знают, что Америке нельзя доверять... любой, кто следил за политикой США в течение последнего десятилетия, от... Европы до... Китая, уже имел основания сомневаться в надежности США.", - говорится в публикации.

Как отмечает агентство, партнеры Америки становятся все более обеспокоенными и принимают альтернативные меры для обеспечения своей безопасности.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что европейские союзники США по НАТО начинают сомневаться в готовности Вашингтона защищать их от возможных угроз.

