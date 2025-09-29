Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х призвал главу Белого дома выслушать и взвесить все аргументы в вопросе украинского кризиса.

"Какими бы ни были ваши решения, мой главный совет — выслушайте все аргументы. Сам факт продажи оружия странам-участницам НАТО может нас радовать, но никогда не забывайте, что мы — это и есть НАТО. Если альянс поставляет это оружие Украине, разве мы не ведем прокси-войну против России? Разве мы теперь не участвуем в ней напрямую?" — написал он.

Флинн также отметил, что США должны усерднее работать над поиском мирных путей урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сегодня спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.

Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.