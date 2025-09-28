Лариджани: Мы готовы поддержать Ливан и сопротивление на всех уровнях

Али Лариджани в воскресенье на встрече с шейхом Наимом Касемом акцентировал поддержку Ираном Ливана и его сопротивления, основанную на принципах имама Хомейни и аятоллы Хаменеи, Верховного лидера Исламской революции, а также поддержку иранского правительства и народа, заявив: «Иран готов к любой поддержке Ливана и его сопротивления».

В свою очередь, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» шейх Наим Касем также поблагодарил руководство, правительство и народ Ирана за выражение солидарности с сопротивлением в годовщину мученической гибели двух генсеков ливанской «Хезболлы» и за действия, предпринятые ими в поддержку Ливана и его сопротивления.

Он заверил иранскую делегацию, что Ливан противостоит американо-сионистским вызовам и угрозам, и что эта стойкая нация пользуется достоинством, свободой и независимостью, и тот, кто видит мужественную и терпеливую позицию народа, поверит, что победа в противостоянии сионистскому врагу принадлежит им.

По его словам, «Хезболла» открыто взаимодействует со всеми и готова к любому сотрудничеству с теми, кто противостоит сионистскому врагу.

Шейх Наим Касем при этом подчеркнул, что сионистский враг представляет опасность для всех народов, суверенитетов и сопротивления, и что агрессию сионистского режима ждет унизительный конец перед лицом удивительной стойкости исламской уммы.