Главнокомандующий Армией Ирана: Мы постоянно следим за противником и будем сурово пресекать его ошибки

В воскресенье генерал-майор Амир Хатами, выступая на церемонии закрытия 23-го курса военной социализации курсантов офицерских училищ в Тегеране, сказал: «Вооруженные силы, и особенно Армия Исламской Республики Иран, выполняют очень важную миссию по защите и сохранению независимости, территориальной целостности и священной правящей в Иране системы». Генерал Хатами добавил: «Враг, обладая наивным воображением и ошибочными расчетами, угрожал безопасности нашей страны, территориальной целостности, независимости и исламскому строю, но в конечном итоге, благодаря сопротивлению великого иранского народа и вооруженных сил, был разгромлен. Мощные вооруженные силы, при поддержке народа и мудром руководстве Верховного главнокомандующего, не позволили врагу добиться своих незаконных требований и нанесли ему поражение, а великий иранский народ одержал победу». Хатами при этом назвал боеготовность иранских вооружённых сил постоянной и подчеркнул: «Эта боеготовность очень ценна. Мы постоянно следим за противником и будем сурово пресекать любые его проступки».

Что касается участия иранского народа в 12-дневной войне, он также заметил: «Великий и проницательный исламский Иран сыграл важнейшую роль в навязанной 12-дневной войне, действуя разумно, и при необходимости он снова выйдет на поле боя и ответственно выполнит свою роль».

Генерал Хатами добавил: «Мы в иранской армии тщательно следим за тем, чтобы никто не посягал на почётные границы иранского народа. Иранская армия будет выполнять свою миссию с неусыпным вниманием».