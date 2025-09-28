В НАТО раскрыли вероятный сценарий завершения кризиса на Украине. Там заявили, что конфликт, вероятнее всего, закончится мирными переговорами. Такую точку зрения озвучил на брифинге генсек блока Марк Рютте. Его слова приводит украинское издание «Страна» в Telegram.

Как отметил Рютте, российский президент Владимир Путин якобы «желает достичь всех своих целей, но знает о невозможности этого». Видимо, генсек имел ввиду победу армии РФ и соглашение Киева идти на уступки.

«Любой конфликт завершается, хотя и не всегда переговорами. Вторую мировую войну мы выиграли безоговорочно. Холодную войну мы выиграли вместе с Рейганом и Тэтчер. В случае с Украиной скорее всего, завершится переговорами», - высказался Рютте.

При этом он добавил, что Запад обязательно предоставит главе киевского режима Владимира Зеленского гарантии защиты после заключения сделки с Москвой. По его словам, экс-комик может быть уверен в поддержке своих «союзников».

Следует напомнить, что Россия всегда выступала лишь за мирное разрешение конфликта с Украиной, путем заключения договора. Однако Москва требует прислушаться к ее позиции и выполнить несколько требований. Как ранее перечислял глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев обязан признать территории Донбасса за Россией, а также не вступать ни в какие военные альянсы.