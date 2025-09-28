США готовят удары по Венесуэле

Армия США планирует провести серию авиаударов с применением беспилотников по территории Венесуэлы. Заявленная цель - борьба с наркокартелями, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По информации телеканала, Пентагон изучает возможные сценарии проведения точечных военных операций по ликвидации лидеров преступных группировок и лабораторий по производству наркотиков. Белый дом подготовку к военной операции не подтверждает, но и не опровергает.

За последние месяцы США значительно нарастили военное присутствие в регионе Карибского бассейна. Не менее восьми военных кораблей, включая атомную ударную подводную лодку, ракетный крейсер, десантные суда, эсминцы и истребители F-35A, были направлены в регион Карибского моря. Группировка включает не менее 4,5 тыс. военнослужащих. Увеличение военного присутствия власти США обосновывали исключительно борьбой с наркотрафиком. На данный момент военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах не менее трех лодок с 14 людьми на борту. По заявлениям Трампа, все они были преступниками, перевозившими наркотики из Венесуэлы.

Вместе с тем администрация США не потрудилась представить какие-либо доказательства наличия наркотиков на судах. Этот факт не помешал Трампу выступить на Генассамблее ООН с речью, где он обещал, что США продолжат и впредь уничтожать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями. Власти Венесуэлы свою причастность к деятельности наркоторговцев неоднократно отвергали. Глава Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой вторжения за последние сто лет. Он объявил о национальной мобилизации резервистов. В дополнение к этому власти организовали учения по гражданской обороне, а вооруженные силы республики провели маневры.