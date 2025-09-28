  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Тайные действия США в отношении своих военных в Ираке

28 сентября 2025 - 10:55
News ID: 1732306
Source: ABNA
Тайные действия США в отношении своих военных в Ираке

Один из членов иракского парламента назвал ложью сообщения о выводе американских военных из страны.

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Маалюма», член иракского парламента Юсеф аль-Калаби заявил, что сообщения о выводе американских военных из страны являются ложью и обманом.

Он добавил: США усиливают свое военное присутствие на существующих базах в Ираке. Вашингтон пытается распространять ложные сообщения о мнимом выводе войск из Ирака, но в то же время стремится увеличить численность своих сил.

Аль-Калаби подчеркнул: Американские военные легко перемещаются между Сирией и Ираком. Правительство должно принять меры в ответ на нарушение суверенитета страны.

Следует отметить, что на базу Харир, расположенную на севере Ирака, недавно было переброшено военное оборудование из Катара.

Your Comment

You are replying to: .
captcha