Заявление госсекретаря США после вступления в силу «снэпбэка»

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на ТАСС, Марко Рубио, госсекретарь США, не упомянув о враждебных действиях своей страны и ее европейских союзников против Ирана при активации «триггерного механизма», заявил, что Вашингтон по-прежнему ожидает достижения соглашения с Ираном по его ядерной программе.

Рубио заявил по этому поводу: Санкции и другие ограничения ООН в отношении Ирана были возобновлены с 20:00 по восточному времени США.

Далее он утверждал: Президент (Дональд) Трамп ясно дал понять, что дипломатия остается вариантом, и (достижение) соглашения по-прежнему является наилучшим исходом для народа Ирана и всего мира. Для достижения этого Иран должен принять прямые переговоры добросовестно, без потери времени и создания двусмысленности (!)

Ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций под давлением США отклонил проект резолюции России и Китая, направленный на продление Резолюции 2231, которая была принята в поддержку ядерного соглашения с Ираном.

До этого Великобритания, Германия и Франция, обвинив Исламскую Республику Иран в нарушении ядерного соглашения 2015 года (СВПД) и выдвинув необоснованные претензии, не упомянув при этом об одностороннем выходе США из этого соглашения в 2018 году, а также о нарушениях со стороны европейских сторон, в соответствии с американской кампанией «максимального давления» против Тегерана, инициировали 30-дневный процесс активации «триггерного механизма» (снэпбэк).