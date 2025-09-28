Израильское телевидение: Тон Трампа изменился

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Маан», 12-й канал телевидения сионистского режима сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен представить конкретный график прекращения войны в Газе на своей встрече с Нетаньяху в понедельник.

В отчете говорится, что тон Трампа изменился за последние недели. Ожидается, что на этой встрече также будет обсуждаться вопрос об оккупации Западного берега. Это при том, что Трамп утверждал, что не позволит оккупировать эти территории.

Следует отметить, что очевидные усилия Трампа по прекращению войны в Газе предпринимаются не из сочувствия к жителям этого сектора, а для популизма с целью получения Нобелевской премии мира, поскольку сам Трамп считается одним из главных сторонников геноцида палестинцев в секторе Газа.

Его план по прекращению войны в Газе не включает создание палестинского государства.