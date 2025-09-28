Заявление Тель-Авива об оккупации более половины города Газа

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Маан», сионистская газета «Джерузалем Пост» со ссылкой на информированные источники заявила, что армия сионистского режима оккупировала более половины города Газа.

Согласно этому отчету, 800 тысяч палестинцев в этом районе вновь стали перемещенными лицами. Информационный отдел армии сионистского режима объявил, что истребители этого режима за последние 24 часа нанесли удары по 120 районам в секторе Газа.

Это происходит, несмотря на то, что больницы, школы и инфраструктура сектора Газа, особенно жилые районы, входят в постоянный банк целей истребителей сионистского режима.

Следует отметить, что, несмотря на 2 года с начала войны в Газе, оккупационные военные до сих пор не смогли обнаружить местонахождение сионистских пленных в этом секторе.