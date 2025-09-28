По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Русия аль-Яум», Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что ожидается, что возобновление санкций ООН против Ирана будет иметь ограниченное влияние на Сеул.

Министерство подчеркнуло, что Южная Корея, как ответственный член международного сообщества, продолжает участвовать в усилиях, направленных на мирное урегулирование ядерной проблемы Ирана и укрепление мира и стабильности в регионе.

Министерство иностранных дел Южной Кореи подчеркнуло усилия правительства страны по смягчению проблем, которые могут возникнуть у корейских компаний.

Следует отметить, что ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций под давлением США отклонил проект резолюции России и Китая, направленный на продление Резолюции 2231, которая была принята в поддержку ядерного соглашения с Ираном.

До этого Великобритания, Германия и Франция, обвинив Исламскую Республику Иран в нарушении ядерного соглашения 2015 года (СВПД) и выдвинув необоснованные претензии, не упомянув при этом об одностороннем выходе США из этого соглашения в 2018 году, а также о нарушениях со стороны европейских сторон, в соответствии с американской кампанией «максимального давления» против Тегерана, инициировали 30-дневный процесс активации «триггерного механизма» (снэпбэк).