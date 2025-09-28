Обострение разногласий среди сионистских чиновников по поводу плана Трампа

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Маан», в то время как премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, разногласия между сионистскими чиновниками по поводу его плана обострились.

Бецалель Смотрич, министр финансов сионистского режима, требует недопущения вмешательства Палестинской автономии в управление сектором Газа, полного уничтожения ХАМАС и оккупации частей Западного берега, а также предотвращения создания палестинского государства.

Итамар Бен-Гвир также предупредил Нетаньяху, заявив, что тот не имеет права прекращать войну в Газе, не разгромив ХАМАС.

Гидеон Саар, министр иностранных дел сионистского режима, также призывает к прекращению войны в Газе.

Вчера 12-й канал этого режима, сообщая подробности возможного соглашения о прекращении войны в Газе и обмене пленными с движением сопротивления ХАМАС, заявил, что предлагаемый США план по прекращению войны в Газе включает освобождение всех сионистских пленных в течение 48 часов, а также освобождение сотен палестинских заключенных и поэтапный вывод оккупационной армии из сектора Газа.

Согласно этому утверждению, положения плана Трампа также включают неприсоединение сектора Газа к оккупированным территориям и постепенную передачу контроля над этим сектором местным и международным силам.