Обострение разногласий среди сионистских чиновников по поводу плана Трампа

28 сентября 2025 - 10:53
News ID: 1732300
Source: ABNA
Сообщения СМИ указывают на усиление разногласий между чиновниками сионистского режима по поводу плана, предложенного Трампом.

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Маан», в то время как премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, разногласия между сионистскими чиновниками по поводу его плана обострились.

Бецалель Смотрич, министр финансов сионистского режима, требует недопущения вмешательства Палестинской автономии в управление сектором Газа, полного уничтожения ХАМАС и оккупации частей Западного берега, а также предотвращения создания палестинского государства.

Итамар Бен-Гвир также предупредил Нетаньяху, заявив, что тот не имеет права прекращать войну в Газе, не разгромив ХАМАС.

Гидеон Саар, министр иностранных дел сионистского режима, также призывает к прекращению войны в Газе.

Вчера 12-й канал этого режима, сообщая подробности возможного соглашения о прекращении войны в Газе и обмене пленными с движением сопротивления ХАМАС, заявил, что предлагаемый США план по прекращению войны в Газе включает освобождение всех сионистских пленных в течение 48 часов, а также освобождение сотен палестинских заключенных и поэтапный вывод оккупационной армии из сектора Газа.

Согласно этому утверждению, положения плана Трампа также включают неприсоединение сектора Газа к оккупированным территориям и постепенную передачу контроля над этим сектором местным и международным силам.

