По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на ТАСС, Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сравнила попытки трех стран – Германии, Великобритании и Франции, известных как европейская «тройка», по восстановлению старых санкций ООН против Исламской Республики Иран с мошенничеством и заявила, что их юридические санкции недействительны.

В сообщении в своем Telegram-канале Захарова напомнила, что этот вопрос касается механизма «снэпбэк» (snapback) и означает процесс немедленного восстановления старых санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

Она добавила: Европейцы схитрили, обойдя процесс урегулирования спорных условий, предусмотренных в Резолюции 2231.

Российский дипломат уточнила: Стороны должны сначала рассмотреть претензии в рамках механизма разрешения споров, и только когда все пути зайдут в тупик, передавать вопрос в Совет Безопасности ООН. Вопреки заявлениям трех европейских стран, этот механизм не был использован. Лондон, Париж и Берлин опустили эти этапы и сразу же подали документ в Совет Безопасности. С точки зрения международного права, это действие похоже на мошенничество: «Если вы сами нарушаете положения, то теряете право использовать предусмотренные в них механизмы».

Захарова подчеркнула: Они отправили письмо в Совет Безопасности 28 августа, и сегодня, 27 сентября, 30-дневный период истекает. Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, сохраняющую исключения из ограничений и санкций против Ирана, и с точки зрения Лондона, Берлина и Парижа, это исключение официально закончилось. 18 октября (через три недели) ядерное соглашение истекает, и европейские страны, просто говоря, из-за нехватки времени, попытались любой ценой протолкнуть свое решение до начала председательства России в Совете Безопасности. Россия и Китай выступили против этого. Вопрос зависит не только от политической позиции, но и от стремления сохранить юридическую целостность.

По ее словам, Москва и Пекин 26 сентября предприняли последнюю попытку сохранить легитимность и продлить действие Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Захарова подчеркнула: Это действие могло бы предоставить время для поиска дипломатического решения и предотвратить потенциально непредсказуемую эскалацию. Однако европейцам была необходима острая эскалация, поскольку они спешили; по сути, их возможности истекали после 18 октября. Поэтому резолюция Совета Безопасности не была продлена; Запад проголосовал против.

В заключение российский дипломат подчеркнула: Другими словами, они нарушили два основополагающих принципа международного права: «Pacta sunt servanda» (обязательность соблюдения договоров) и «доктрину чистых рук». Запад поставил систему баланса и контроля под угрозу разрушения.