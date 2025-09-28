ОАЭ: Создание палестинского государства рядом с Израилем необходимо

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, Лана Нусейбе, государственный министр в Министерстве иностранных дел ОАЭ, в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН подчеркнула, что независимое палестинское государство должно быть создано рядом с Израилем, и решение о двух государствах должно быть реализовано.

Касаясь гуманитарной ситуации в Газе, она заявила: «Даже при существующих ограничениях и препятствиях ОАЭ продолжат играть свою роль.»

Нусейбе также затронула кризис в Судане и подчеркнула поддержку ее страной народа Судана в прекращении войны.

Она призвала к немедленному прекращению конфликта в этой африканской стране.