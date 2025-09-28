Саудовская Аравия: Единственное решение иранской ядерной программы — дипломатия

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», министр иностранных дел Саудовской Аравии, Фейсал бин Фархан, на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций подчеркнул, что дипломатический путь — единственное решение для урегулирования кризиса иранской ядерной программы.

Он также затронул вопрос признания Палестины и призвал все страны признать это государство и поддержать процесс реализации решения о двух государствах.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, осудив продолжающуюся агрессию сионистского режима в регионе, назвал недавнее нападение этого режима на Катар «явным и неоправданным актом».

Выступая на 80-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, министр иностранных дел Саудовской Аравии подчеркнул: «Организация Объединенных Наций должна действовать более эффективно и играть более серьезную роль в сдерживании глобальных кризисов и конфликтов».

Говоря о войне в Газе, он заявил: «Мы все должны действовать для немедленного прекращения агрессии и обеспечения доставки гуманитарной помощи жителям этого района».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии предупредил, что промедление международного сообщества в сдерживании войны в Газе приведет к нестабильности безопасности на региональном и глобальном уровнях.

В другой части своего выступления бен Фархан, объявляя о своей поддержке Ливана, сказал: «Мы стоим рядом с ливанским народом и поддерживаем усилия правительства этой страны по выполнению Таифского соглашения и монополизации оружия в руках государства».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии также подчеркнул необходимость полного вывода сил сионистского режима со всех оккупированных ливанских территорий и высоко оценил усилия правительства Бейрута по расширению суверенитета и сосредоточению оружия в руках официальных государственных структур.

Он также приветствовал увеличение числа стран, признающих независимое государство Палестина, и добавил: «Мы поддерживаем принятие Нью-Йоркской декларации на Генеральной Ассамблее по урегулированию палестинского вопроса на основе решения о двух государствах».