Солидарность Венесуэлы с Ираном с трибуны ООН

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», министр иностранных дел Венесуэлы Иван Эдуардо Хиль Пинто, выступая в качестве представителя своей страны в Организации Объединенных Наций, в ответ на воинственные позиции США заявил, что Соединенные Штаты нарушают международное право, развязывая войну против Венесуэлы и ее суверенитета.

Он продолжил, что его страна имеет полное право на самооборону и поддержание безопасности в Карибском бассейне и Южной Америке.

Министр иностранных дел Венесуэлы подчеркнул: «Мы вновь заявляем о нашей приверженности построению мира, который свободен от господства или контроля конкретных стран и в котором правит только закон».

Далее он коснулся событий в Палестине и подчеркнул: «Мы высоко ценим борьбу палестинского народа и призываем к прекращению израильской оккупации».

Далее Хиль Пинто упомянул нападения сионистского режима на Иран во время 12-дневной навязанной войны и заявил: «Мы подтверждаем нашу солидарность со страной Иран и отвергаем агрессию против нее».

Указывая на попытки США взять Организацию Объединенных Наций под контроль, венесуэльский чиновник сказал, что «нацизм сегодня пытается подорвать ООН, в то время как мы стремимся ее поддерживать и развивать».